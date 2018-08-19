Український форвард Селезньов заробив вилучення в чемпіонаті Туреччини за плювок в суперника (відео)

Нападник відзначився неспортивною поведінкою.

Форвард збірної України Євген Селезньов відзначився неспортивною поведінкою в матчі за турецький клуб "Акхісар". В рамках чемпіонату Туреччини команда українця грала вдома проти "Різеспора". На останній хвилині першого тайму Селезньов заробив вилучення.

Селезньов отримав пряму червону картку за плювок в суперника. Слід зазначити, що українця вилучили з використанням системи VAR - після перегляду відеоповтору. Про це повідомляє "Трибуна".

У відсутність українського нападника "Акхісар" не зміг здобути перемогу в домашній зустрічі - 1:1.

На відео епізод з Селезньовим - починаючи з 1:15.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Євген Селезньов став героєм матчу за Суперкубок Туреччини, в якому його "Акхісар" сенсаційно переграв "Галатасарай".