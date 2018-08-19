Ворскла здобула вольову перемогу над Маріуполем завдяки автоголу
21:43, 19 серпня 2018Футбол
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Вирішальний м'яч був забитий за кілька хвилин до кінця зустрічі.
"Ворскла" обіграла "Маріуполь" / vorskla.com.ua
У Полтаві завершився матч 5-го туру УПЛ, в якому "Ворскла" приймала "Маріуполь". Полтавська команда пропустила першою, однак не тільки відігралася, але і в кінцівці вирвала вольову перемогу - 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
На 21-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник "Маріуполя" Фомін. Вже через 8 хвилин рахунок став рівним - красивим ударом через себе забив Кулач.
Вирішальний епізод зустрічі відбувся на 88-й хвилині, коли півзахисник маріупольців Полегенько забив гол у свої ворота.
"Ворскла" набрала 6 очок і піднялася на 7-е місце в турнірній таблиці.
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