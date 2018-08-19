Ворскла здобула вольову перемогу над Маріуполем завдяки автоголу

Вирішальний м'яч був забитий за кілька хвилин до кінця зустрічі.

У Полтаві завершився матч 5-го туру УПЛ, в якому "Ворскла" приймала "Маріуполь". Полтавська команда пропустила першою, однак не тільки відігралася, але і в кінцівці вирвала вольову перемогу - 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

На 21-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник "Маріуполя" Фомін. Вже через 8 хвилин рахунок став рівним - красивим ударом через себе забив Кулач.

Вирішальний епізод зустрічі відбувся на 88-й хвилині, коли півзахисник маріупольців Полегенько забив гол у свої ворота.

"Ворскла" набрала 6 очок і піднялася на 7-е місце в турнірній таблиці.