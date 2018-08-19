Зоря не змогла зломити опір Олімпіка в матчі УПЛ
21:25, 19 серпня 2018Футбол
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У Запоріжжі зафіксована нічия - 0:0.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
У Запоріжжі відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому "Зоря" приймала "Олімпік".
Команди зіграли внічию - 0:0, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Футболісти "Зорі" володіли перевагою впродовж більшої частини матчу, однак втілити її в голи не змогли. Також, скоріше за все, позначилася втома луганської команди після матчу в Португалії з "Брагою", за результатами якого вони пройшли в плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
"Зоря" набрала 8 очок і зрівнялася з "Чорноморцем", з яким ділить 4-5 місця. У "Олімпіка" 6 очок і 6-та позиція в таблиці.
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