Карпати вирвали нічию на виїзді в матчі з Десною

Команда з Чернігова вела в рахунку після першого тайму - 2:0.

У Чернігові пройшов матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги, в якому «Десна» вдома приймала «Карпати». Поєдинок завершився бойовою нічиєю – 2:2.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Футболісти "Десни" вели в рахунку за підсумками першого тайму - 2:0, але в результаті втратили перемогу. На 25-й хвилині Безбородько вивів чернігівську команду вперед, а на 42-й відзначився забитим м'ячем Фаворов.

"Карпати" зуміли переломити хід зустрічі. На 58-й хвилині Мірошниченко відквитав один м'яч, а за 10 хвилин до закінчення основного часу львів'яни зрівняли рахунок - гол забив Мехремич.

У "Карпат" після п'яти турів 5 очок, а у чернігівчан - на один пункт менше. Команди посідають відповідно 7-е і 8-е місця в таблиці.