Український футболіст пояснив, чому відвернувся від прапора Росії під час гімну

Віталій Федорів попросив не шукати політичного підґрунтя в цьому моменті.

Український захисник футбольного клубу «Нижній Новгород» Віталій Федорів пояснив, чому не повернувся до російського прапору під час виконання гімну РФ перед матчем 7-го туру чемпіонату Росії в ФНЛ проти «Сочі».

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«Я людина віруюча і перед грою вимовляю слова молитви. Так було і вчора. Спорт поза політикою. З повагою ставлюся до російського прапору і гімну. Прошу не шукати якогось політичного підґрунтя в цьому моменті», – наводить слова футболіста "РИА Новости".

Як повідомляв УНІАН, Федорів демонстративно відвернувся від російського прапора під час виконання гімну, чим викликав шквал обурення в РФ.