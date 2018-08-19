Український футболіст пояснив, чому відвернувся від прапора Росії під час гімну
Український захисник футбольного клубу «Нижній Новгород» Віталій Федорів пояснив, чому не повернувся до російського прапору під час виконання гімну РФ перед матчем 7-го туру чемпіонату Росії в ФНЛ проти «Сочі».
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«Я людина віруюча і перед грою вимовляю слова молитви. Так було і вчора. Спорт поза політикою. З повагою ставлюся до російського прапору і гімну. Прошу не шукати якогось політичного підґрунтя в цьому моменті», – наводить слова футболіста "РИА Новости".
Як повідомляв УНІАН, Федорів демонстративно відвернувся від російського прапора під час виконання гімну, чим викликав шквал обурення в РФ.