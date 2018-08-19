Тренер Шахтаря Фонсека: важливо аби клуби, федерації і держава переживали за залучення дітей до спорту

«Шахтар» розвиває проект «Давай, грай!», щоб мотивувати людей займатися футболом, зазначив португальський фахівець.

У день матчу «Львів» - «Шахтар», Паулу Фонсека та Ігор Дуляй вирушили на львівський майданчик «Спортресурс», де постійно займаються хлопчики і дівчатка в рамках проекту «Давай, грай!».

Візит наставника і екс-футболіста «Шахтаря», який входить в тренерський штаб, викликав величезний інтерес, повідомляє телеканал "Футбол".

Фонсека і Дуляй потиснули руку кожному учаснику проекту, а їх зібралося близько шістдесяти, і провели двосторонку у ролі граючих тренерів. Переміг склад Фонсеки.

- Я не так часто граю, але сьогодні був чудовий матч. Моя команда сильна. Дуже приємно приїхати сюди і прожити цей чудовий момент разом з хлопцями. Тут щаслива, радісна атмосфера! «Шахтар» розвиває проект «Давай, грай!», щоб мотивувати людей займатися футболом. Завжди важливо, щоб клуби, федерації і держава переживали за залучення дітей до спорту та створення необхідних умов.

Пізніше в той же день «Шахтар» переміг ФК «Львів» у поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-Ліги з рахунком 2:0. Голами відзначилися Марлос і Сергій Болбат. Для Паулу Фонсеки три очки в цьому матчі були тим приємніше, що «Шахтар» проводив ювілейний сотий матч під керівництвом португальця.