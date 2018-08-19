Український футболіст демонстративно відвернувся від російського прапора під час гімну РФ

Вчинок вихованця київського "Динамо" Віталія Федоріва викликав шквал обурення в Росії.

Український захисник клубу "Нижній Новгород" Віталій Федорів відзначився скандальною для росіян дією перед стартовим свистком матчу першого дивізіону чемпіонату Росії проти "Сочі". Футболіст демонстративно відвернувся від російського прапора під час виконання гімну і продовжив дивитися у бік трибун.

У Росії подібні дії українця викликали бурхливу реакцію. Користувачі в соцмережах і на футбольних сайтах залишали гнівні коментарі, вимагаючи від гравця залишити країну через "неповагу до їхнього прапору".

Епізод не залишив без уваги і одіозний російський коментатор Василь Уткін, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями.

Раз приїхав працювати за контрактом - поважай регламент. Міг не приїжджати, або приїхати просто так. А тепер штраф, сподіваюся, по максимуму. https://t.co/tKZxECYL2n — Василь Уткін (@radioutkin) August 19, 2018

Примітно, що Федорів демонструє подібний жест не вперше. У матчі першого туру ФНЛ проти «Мордовії», вивівши команду на поле з капітанською пов'язкою, він також не повернувся до прапора Росії.

Віталій Федорів є вихованцем київського «Динамо», а в Україні встиг пограти за «Говерлу», «Олімпік» і «Кривбас». У Росії Федорів виступає досить давно. У 2008-2011 роках він грав у місцевій Прем'єр-лізі за «Амкар», а за «Нижній Новгород» виступає з минулого сезону, встигнувши за цей час провести 10 матчів за клуб.