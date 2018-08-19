Онлайн-відеотрансляція Зоря - Олімпік: Прем'єр-ліга, 5-й тур

Сьогодні у Запоріжжі відбудеться черговий матч футбольної Прем'єр-ліги.

Сьогодні у Запоріжжі проходить черговий матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає донецький "Олімпік".

Зустрічаються сусіди по турнірній таблиці - луганчани розташувалися на 5-му місці, донеччани - на 6-му. При цьому "Зоря" має на два очки більше (7 проти 5).

Відзначимо, що "Зоря" в минулий четвер подолала 3-й квалификационнй раунд Ліги Європи, вибивши сильного суперника - португальську "Брагу". Після нічиєї вдома - 1:1 - луганчани на виїзді зуміли здобути вольову нічию - 2:2.

"Олімпік" підійде до поєдинку в Запоріжжі набагато більш свіжим - команда виступає в режимі 1 поєдинок на тиждень.

Матч "Зоря" - "Олімпік" почнеться в Запоріжжі на "Славутич-Арені" о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.