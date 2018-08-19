Шевченко дебютував у ролі експерта на італійському телебаченні (фото)

12:41, 19 серпня 2018
Футбол
680 0
Ділетта Леотта і Андрій Шевченко / imagephotoagency.it

Шевченко підписав контракт з телеканалом "DAZN Italia" і буде допомагати у висвітленні матчів Серії А. Дебют Шевченка відбувся на матчі "Лаціо" - "Наполі" в Римі, який завершився перемогою гостей - 2:1.

Примітно, що працював Андрій Шевченко в парі з розкішною блондинкою, журналісткою каналу Ділеттою Леоттою.

Український тренер після матчу виклав в Twitter спільне фото з ведучою та подякував за спільну роботу: "Було дуже приємно працювати з тобою, дякую, Ділетта!", - написав Андрій Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, два матчі 1-го туру Серії А були перенесені через трагедію, що відбулася в Генуї .

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Італія#Андрій Шевченко#серія А