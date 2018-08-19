Шевченко дебютував у ролі експерта на італійському телебаченні (фото)
12:41, 19 серпня 2018Футбол
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Наставник збірної України Андрій Шевченко виступив у парі з красивою ведучою.
Ділетта Леотта і Андрій Шевченко / imagephotoagency.it
Наставник збірної України Андрій Шевченко дебютував на італійському телебаченні у ролі телеексперта.
Шевченко підписав контракт з телеканалом "DAZN Italia" і буде допомагати у висвітленні матчів Серії А. Дебют Шевченка відбувся на матчі "Лаціо" - "Наполі" в Римі, який завершився перемогою гостей - 2:1.
Примітно, що працював Андрій Шевченко в парі з розкішною блондинкою, журналісткою каналу Ділеттою Леоттою.
Український тренер після матчу виклав в Twitter спільне фото з ведучою та подякував за спільну роботу: "Було дуже приємно працювати з тобою, дякую, Ділетта!", - написав Андрій Шевченко.
It was a pleasure to work with you, thank you @DilettaLeotta@DAZN_ITpic.twitter.com/CJfPbLP07Q— Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 18, 2018
Як повідомляв УНІАН, два матчі 1-го туру Серії А були перенесені через трагедію, що відбулася в Генуї .
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