Шевченко дебютував у ролі експерта на італійському телебаченні (фото)

Наставник збірної України Андрій Шевченко виступив у парі з красивою ведучою.

Наставник збірної України Андрій Шевченко дебютував на італійському телебаченні у ролі телеексперта.

Шевченко підписав контракт з телеканалом "DAZN Italia" і буде допомагати у висвітленні матчів Серії А. Дебют Шевченка відбувся на матчі "Лаціо" - "Наполі" в Римі, який завершився перемогою гостей - 2:1.

Примітно, що працював Андрій Шевченко в парі з розкішною блондинкою, журналісткою каналу Ділеттою Леоттою.

Український тренер після матчу виклав в Twitter спільне фото з ведучою та подякував за спільну роботу: "Було дуже приємно працювати з тобою, дякую, Ділетта!", - написав Андрій Шевченко.

It was a pleasure to work with you, thank you @DilettaLeotta@DAZN_ITpic.twitter.com/CJfPbLP07Q — Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 18, 2018

Як повідомляв УНІАН, два матчі 1-го туру Серії А були перенесені через трагедію, що відбулася в Генуї .