Збірна Чехії виграла Євро-2018 з міні-футболу в Києві

Українська команда дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Англії.

Збірна Чехії стала переможцем чемпіонату Європи з міні-футболу, який завершився в Києві.

У фіналі Євро-2018, який проходив у київському Гідропарку, збірна Чехії зустрілася з Румунією і обіграла її - 4:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Чехи вперше у своїй історії виграли континентальну першість. Таким чином, збірна Чехії одночасно є чемпіоном світу і чемпіоном Європи.

Чемпіонат Європи. Фінал

Чехія – Румунія 4:1

Голи: Коуделка, 2, 32, Падера, 7, 35 – Немітану, 34

Зазначимо, що третє місце дісталося Казахстану, який в матчі за бронзу обіграв Англію – 2:0.

Як повідомляв УНІАН, збірна України дійшла до чвертьфіналу домашнього чемпіонату Європи, де поступилася Англії, і була відібрана на чемпіонат світу-2019.