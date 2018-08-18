Динамо виграло в Олександрії в центральному матчі туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:0.

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало "Олександрію".

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни володіли перевагою впродовж більшої частини часу матчу, але до пори, до часу, не могли реалізувати свою перевагу. І лише в середині другого тайму добилися успіху.

На 67-й хвилині після передачі Беньяміна Вербича отримав м'яч Віктор Циганков наблизився до штрафного Олександрії і метрів з 20-ти пробив точно в кут - 1:0.

У час, що залишився, кияни спокійно контролювали хід матчу і здобули таку необхідну перемогу.

Таким чином, у турнірній таблиці УПЛ утворився тріумвірат лідерів - по 12 очок у "Шахтаря", "Динамо" та "Олександрії". У киян, при цьому, на 1 гру менше й 100-відсотковий показник у графі перемоги - чотири з чотирьох.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький "Шахтар" у гостях обіграв ФК "Львів" (2:0), а напередодні київський "Арсенал" і одеський "Чорноморець" зіграли внічию - 1:1.

Тур УПЛ завершиться трьома іграми в неділю.