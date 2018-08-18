Шахтар обіграв Львів у 100-му матчі Фонсеки в Прем'єр-лізі

Матч у Львові завершився з рахунком 0:2.

У Львові завершився стартовий матч 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Львів" приймав донецький "Шахтар" і поступився супернику.

Гра завершилася з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цей матч став 100-м для Паулу Фонсеки на чолі "Шахтаря" в українській футбольній Прем'єр-лізі.

Чинний чемпіон і найсильніша команда України мав велику перевагу, а реалізувати її в логічний гол вдалося на 21-й хвилині. Швидка контратака гостей призвела до того, що Мораєс віддав передачу на Марлоса і той, вийшовши один на один, легко переграв голкіпера львів'ян Бандуру.

Надалі донеччани зосередилися на збереженні своєї переваги і досягли успіху в цьому. А вже на 90-й хвилині гравець "Шахтаря" Сергій Болбат ударом на добиванні забив другий м'яч у ворота львів'ян.

Таким чином, "Шахтар" набрав 12 очок в турнірній таблиці, випередив київське "Динамо" (1 гра в запасі) і наздогнав "Олександрію" в боротьбі за 1-2 місця.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Олександрія" відбудеться в суботу трохи пізніше. Початок гри на НСК "Олімпійський" в Києві в 19.30.