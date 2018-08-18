Тренер "Шахтаря" Фонсека зіграв у футбол з дітьми у Львові

Фонсека і Дуляй потиснули руку кожному учаснику проекту, а їх зібралося близько шістдесяти, і провели двосторонку у ролі граючих тренерів.

Вранці 18 серпня, в день матчу «Львів» – «Шахтар», Паулу Фонсека і Ігор Дуляй вирушили на майданчик «Спортресурс», де постійно займаються хлопчики і дівчатка в рамках проекту «Давай, грай!».

Візит наставника і екс-футболіста «Шахтаря», який входить в тренерський штаб, викликав величезний інтерес, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Фонсека і Дуляй потиснули руку кожному учаснику проекту, а їх зібралося близько шістдесяти, і провели двосторонку у ролі граючих тренерів. Переміг складу Фонсеки.

– Я не так часто граю, але сьогодні був чудовий матч. Моя команда сильна, – поділився враженнями Паулу Фонсека. – Дуже приємно приїхати сюди і прожити цей чудовий момент разом з хлопцями. Тут щаслива, радісна атмосфера! «Шахтар» розвиває проект «Давай, грай!», щоб мотивувати людей займатися футболом. Завжди важливо, щоб клуби, федерації і держава переживали за залучення дітей до спорту та створення необхідних умов.

Після ігрової частини настав час подарунків. Ввечері діти організовано підуть на стадіон. Паулу вручив кожній дитині по два квитки на матч «Львів» – «Шахтар», командні фото з автографами, а також нагородив футбольними м'ячами найяскравіших гравців.

По закінченні заходу головний тренер «оранжево-чорних» відповів на питання журналістів:

– До кожного матчу ми готуємося, враховуючи характеристики наших опонентів. «Львів» – відмінна команда з хорошими ідеями і своїм стилем. Вони дуже небезпечні при виході в контратаки. Очікуємо складного протистояння з єдиною метою – перемогти.

Не можу зараз сказати про тактику "Львова", оскільки у нового тренера було не так багато часу на те, щоб перебудувати гравців. Але в мотиваційному плані зміни завжди частково впливають на футболістів. Впевнений, що це відбудеться.

А на питання про те, що вчора в Італії закрилося трансферне вікно, де в «Рому» сваталиТайсона і, у зв'язку з цим, упевнений тренер, що команда продовжить готуватися до Ліги чемпіонів у нинішньому складі, Фонсека зазначив:

– Склад «Шахтаря» ніколи не закритий. Завжди є можливість додавати і поліпшуватися. Подивимося. Ми аналізуємо ситуацію, але на даний момент поки не думаємо про Лігу чемпіонів – попереду матч чемпіонату, переживаємо тільки про нього. Не потрібно нагадувати, що сьогодні до нас прийшло багато молодих хлопців, яким потрібно набратися досвіду. У нас є час, щоб у майбутньому вони стали важливими виконавцями.

А на питання про нового тренера «Карпат» - португальському фахівцеві і багаторічному помічника Жозе Моуріньо, Фонсека зауважив:

– Звичайно, я його знаю. Зрадів, що він прийшов сюди. Він багато років працював з Жозе Моуріньо і володіє великим досвідом. Сподіваюся, він проведе відмінну роботу.