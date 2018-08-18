УЄФА відхилив запит Славії на перегляд результату матчу з Динамо

В європейському органі не побачили підстав для задоволення протесту.

Президент чеського футбольного клубу "Славія" (Прага) Ярослав Тврдик на своїй сторінці у Twitter повідомив, що УЄФА відхилив запит клубу на перегляд результату матчу з Динамо (0:2).

Його чеський клуб подав на тлі невдоволення роботою польської бригади арбітрів, повідомляє SportArena.

У Славії вважають, що головний арбітр Даніель Стефанськи несправедливо не зарахував гол, забитий ними в першому таймі, а також вказав на центр поля після того, як у другій половині зустрічі з офсайду забив Артем Бесєдін.

Раніше в Чехії засудили Славію за слова про віце-президента УЄФА Григорія Суркіса. Президент чеського клубу закликав Суркіса піти у відставку, натякаючи на його вплив на суддів обох матчів, хоча пізніше видалив твіт.

Кияни вийшли в плей-офф раунд Ліги чемпіонів, де зустрінуться з нідерландським Аяксом (Амстердам). Матчі відбудуться 22 і 29 серпня.