Тренер Шахтаря про заяву гендиректора Зорі: не уявляю, хто це писав і говорив

Паулу Фонсека прокоментував скандальну заяву Сергія Рафаїлова.

Головний тренер донецького "Шахтаря" португальський фахівець Паулу Фонсека прокоментував скандальні заяви генерального директора луганської "Зорі" Сергія Рафаїлова, який прямо образив Фонсеку.

«Не уявляю, хто це [заява Рафаїлова у Facebook] писав і говорив. Не знаю цієї людини, тому не можу коментувати це. Можу тільки привітати Зорю, тому що вони виграли заслужено. Це була не удача, а дійсно їх заслуга. Мої щирі вітання Зорі та їх тренеру», — сказав головний тренер Шахтаря в інтерв'ю Ua.tribuna.com.

Також тренер додав: «Охарактеризував Зорю як команду, яка знаходиться на третьому місці в чемпіонаті України, як команду, яка чудова у своїй грі і показує цікавий футбол. Я сказав, що Брага сильніше Зорі. І навіть зараз, незважаючи на те, що пройшла Зоря, продовжую говорити, що Брага сильніше. Навіть Юрій Вернидуб сказав, що Брага сильніше».

При цьому Фонсека вважає цілком нормальним його бажання перемоги Браги над Зорею. Будучи тренером команди, він разом з нею виграв Кубок Португалії.

«Якщо говорити про той факт, що я хотів, щоб Брага пройшла далі, то це абсолютно нормально. Це мій колишній клуб, де в мене величезна кількість друзів. Якщо завтра я не буду в "Шахтарі", а Гірники будуть грати в Португалії, то я абсолютно впевнений, що буду вболівати за Шахтар, незалежно від тієї команди, з якою він буде зустрічатися».

«Це абсолютно нормальні ситуації, нічого в них особливого немає. Я завжди ставлюся з великою повагою до цього всього, саме тому я тоді так сказав. У людей є свобода слова, і вони можуть говорити все, що хочуть і думають. Але я не буду коментувати це».

Після закінчення повторного матчу з "Брагою" гендиректор "Зорі" написав пост в одній із соцмереж, де зазначав: "Чекаю не дочекаюся коментарів від великого фахівця х*секі щодо проходу "Браги".