Відео-онлайнтрансляція, Динамо - Олександрія: УПЛ-2018/19, 5-й тур

В матчі в Києві зустрічаються дві команди, які ще не втрачали очок у нинішньому чемпіонаті.

Сьогодні в Києві відбудеться центральний матч 5-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

У гості до "Динамо" приїде "Олександрія", у якій максимальна кількість очок - 12 в попередніх 4 набраних матчах, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда Володимира Шарана є одноосібним лідером турнірної таблиці УПЛ, тоді як "Динамо", яке також ще не втрачало очки в нинішньому сезоні, провело на 1 гру менше - 9 балів.

Разом з тим, в очному протистоянні лідерів нинішнього сезону УПЛ - повна перевагу за статистикою на боці "Динамо". В УПЛ команди зіграли 14 матчів, 12 з яких виграло "Динамо", при двох нічиїх. А на полі киян і взагалі - всі 7 матчів завершувалися перемогою "Динамо". Останній з них - 10 вересня 2017 року - 3:0.

Матч Динамо - Олександрія розпочнеться на НСК "Олімпійський" в Києві о 19.30 за місцевим часом.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.