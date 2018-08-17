Збірна України з міні-футболу програла по пенальті Англії в 1/4 фіналу ЧЄ у Києві

Основний час гри Україна - Англія завершився внічию 1:1.

Збірна України не зуміла пробитися в півфінал чемпіонату Європи з міні-футболу, який проходить у Києві, в Гідропарку.

Українська команда поступилася Англії в матчі 1/4 фіналу і залишила турнір, повідомляє офіційний сайт ЧЄ.

Основний час гри Україна - Англія завершився внічию - 1:1. На гол англійців на початку зустрічі збірна України відповіла голом у кінцівці першого тайму. По закінченні основного часу була призначена серія пенальті, де успішнішими були британські футболісти - 3:1.

Нагадаємо, раніше Україна зайняла перше місце в групі А, де її суперниками були Чорногорія, Італія, Словаччина та Бельгія. Вихід з групи на Євро-2018 гарантував збірній України участь у чемпіонаті світу з міні-футболу в Австралії.