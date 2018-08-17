Брат Мессі засуджений до тюремного ув'язнення в Аргентині

Але замість відбування терміну Матіас Мессі буде покараний громадськими роботами.

Брат форварда «Барселони» і збірної Аргентини Ліонеля Мессі Матіас засуджений до тюремного ув'язнення на 2,5 роки за незаконне зберігання вогнепальної зброї, повідомляє La Capital.

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Однак замість відбування терміну Матіас Мессі буде покараний громадськими роботами. Повідомляється, що Матіасу заборонено залишати межі Аргентини протягом 2,5 років, а також він буде регулярно займатися з дітьми в одній із футбольних шкіл Аргентини.

Рідний брат Ліонеля Мессі вже не вперше має проблеми із правосуддям. У 2016 році Матіаса засудили до випробувального терміну за знайдену в автомобілі зброю. У 2008-му він також був заарештований за незаконне носіння зброї. А в серпні минулого року Матіас потрапив в аварію в рідному Росаріо. За попередньою версією, аварія могла статися через слизький асфальт.