Український наставник Григорчук залишив Астану

Роман Григорчук тимчасово залишив клуб у зв'язку з обставинами особистого характеру.

Український тренер Роман Григорчук тимчасово залишив пост головного тренера «Астани» у зв'язку з особистими обставинами.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Астана".

«Я сьогодні звернувся до президента клубу з проханням тимчасово відпустити мене з розташування клубу у зв'язку з обставинами особистого характеру. Дане рішення було складним. Але мені допомогло те, що у мене є помічник, якому я можу сміливо довірити виконання обов'язків головного тренера на період моєї відсутності.

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Вірю, що до мого повернення команда залишається в надійних руках і не буде негативного впливу на робочий процес і результати клубу. Також хотів би висловити подяку президенту клубу за те, що він зрозумів мої мотиви і прийняв моє прохання», – сказав Роман Григорчук.

Григорчук очолив "Астану" з Казахстану 1 червня цього року. До цього український тренер очолював "Габалу" (Азербайджан), де пропрацював 3,5 роки.