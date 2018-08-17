Чемпіон Англії Манчестер Сіті втратив свого найкращого гравця

15:58, 17 серпня 2018
Футбол
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Кевін Де Брюйне / FourFourTwo.com

Про це інформує офіційний твіттер "Ман Сіті".

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Англійський клуб підтвердив, що у бельгійця діагностований розрив зовнішньої колатеральної зв'язки колінного суглоба. При цьому операція 27-річному хавбеку не потрібна. Травму він отримав на тренуванні команди.

Нагадаємо, Кевін Де Брюйне - один з лідерів "Манчестер Сіті" і національної збірної Бельгії.

В 1-му турі англійської Прем'єр-ліги чинний чемпіон "Ман Сіті" переміг лондонський "Арсенал" - 2:0.

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Теги: #Манчестер Сіті#Кевін Де Брюйне