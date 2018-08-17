Чемпіон Англії Манчестер Сіті втратив свого найкращого гравця

Кевін Де Брюйне пропустить три місяці через травму коліна.

Півзахисник «Манчестер Сіті» Кевін Де Брюйне пропустить близько трьох місяців через травму.

Про це інформує офіційний твіттер "Ман Сіті".

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Англійський клуб підтвердив, що у бельгійця діагностований розрив зовнішньої колатеральної зв'язки колінного суглоба. При цьому операція 27-річному хавбеку не потрібна. Травму він отримав на тренуванні команди.

Нагадаємо, Кевін Де Брюйне - один з лідерів "Манчестер Сіті" і національної збірної Бельгії.

В 1-му турі англійської Прем'єр-ліги чинний чемпіон "Ман Сіті" переміг лондонський "Арсенал" - 2:0.