Керівництво турецького клубу продало 18 футболістів і купило 10 кіз

Доходи від молока, яке будуть виробляти кози, підуть у фонд розвитку футбольного клубу.

Турецький футбольний клуб «Гулспор» продав 18 гравців, щоб купити 10 кіз.

Всі гравці входили в молодіжний склад команди й на них керівництво заробило 15 тисяч турецьких лір або 2,2 тисячі євро згідно курсу, повідомляє CNN Туреччина.

"Гулспор", один з найстаріших і найбільш відомих клубів у місті, заснований в 1954 році, був відомий своїми молодіжними командами, що складаються з гравців 11-19 років. У клубі готували футболістів для інфраструктури професійних команд у різних турецьких лігах.

За останній рік клуб продав 18 футболістів аматорським клубам на загальну суму 15 тисяч турецьких лір, купивши на ці гроші 10 кіз.

Тепер у клубі планують отримати додатковий дохід від продажу молока.

В структурі клубу налічується 150 футболістів у віці від 7 до 19 років, найталановитіші з яких потім йдуть у провідні команди країни, такі як Османлиспор, Антальяспор, Кайсеріспор, Коньяспор. Разом з тим, в клубі також зобов'язані платити зарплату гравцям 17-19 років. Тому новий вид доходу був з ентузіазмом сприйнятий керівництвом клубу.