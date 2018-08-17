Французький "Бордо" може звільнити тренера після перемоги над "Маріуполем" у Лізі Європи

14:34, 17 серпня 2018
Футбол
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Густаво Пойет піде з "Бордо" через розбіжності з керівництвом клубу / Р-Спорт

Там уругваєць заявив про можливий відхід з клубу через конфлікт з керівництвом, про що рано вранці повідомив l'équipe, пише SportArena.

Невдоволення Пойета було викликано рішенням клубу продати нападника Гаетана Лаборда в "Монпель'є", не повідомивши про це тренера.

При цьому рішення керівництва Бордо про звільнення всередині команди прийняли в багнети. Футболісти відмовились виходити на сьогоднішнє ранкове тренувальне заняття, демонструючи свою підтримку головному тренеру.

Президент клубу Стефан Мартен близько години розмовляв з командою, після чого тренування все-таки відбулося, однак без Пойета, який відсторонений від роботи.

«В останні два місяці ми сильно розходилися в поглядах, — заявив Мартен на прес-конференції, присвяченій конфлікту. — Він думав, що є в клубі головним». У наступну п'ятницю сторони знову повинні зустрітися. «Може статися все, що завгодно», — запевняє Мартен, проте майже напевно Пойет буде офіційно звільнений.

Густаво Пойет очолив Бордо в січні нинішнього року, фінішувавши з жирондинцями на 6-му місці підсумковій таблиці Ліги 1 минулого сезону.

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Теги: #Ліга Європи#ФК Маріуполь