Французький "Бордо" може звільнити тренера після перемоги над "Маріуполем" у Лізі Європи

Тренер та президент клубу не зійшлися в питанні продажу провідного гравця команди.

Густаво Пойет відсторонений від роботи у футбольному клубі "Бордо" після скандальної прес-конференції після матчу з Маріуполем (2:1).

Там уругваєць заявив про можливий відхід з клубу через конфлікт з керівництвом, про що рано вранці повідомив l'équipe, пише SportArena.

Невдоволення Пойета було викликано рішенням клубу продати нападника Гаетана Лаборда в "Монпель'є", не повідомивши про це тренера.

При цьому рішення керівництва Бордо про звільнення всередині команди прийняли в багнети. Футболісти відмовились виходити на сьогоднішнє ранкове тренувальне заняття, демонструючи свою підтримку головному тренеру.

Президент клубу Стефан Мартен близько години розмовляв з командою, після чого тренування все-таки відбулося, однак без Пойета, який відсторонений від роботи.

«В останні два місяці ми сильно розходилися в поглядах, — заявив Мартен на прес-конференції, присвяченій конфлікту. — Він думав, що є в клубі головним». У наступну п'ятницю сторони знову повинні зустрітися. «Може статися все, що завгодно», — запевняє Мартен, проте майже напевно Пойет буде офіційно звільнений.

Густаво Пойет очолив Бордо в січні нинішнього року, фінішувавши з жирондинцями на 6-му місці підсумковій таблиці Ліги 1 минулого сезону.