Збірна України проведе перший домашній матч при глядачах після річної перерви
12:21, 17 серпня 2018Футбол
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Підопічні Андрія Шевченко зіграють у Дніпрі проти команди Туреччини.
Команда Андрія Шевченка знову постане перед власними вболівальниками / ffu.ua
Національна збірна України з футболу восени може провести товариський матч проти команди Туреччини в Дніпрі.
Ця гра стане першою для команди Андрія Шевченка при своїх уболівальниках, починаючи з листопада минулого року, нагадує FootballHub.
В кінці минулого року українці востаннє зіграли на своєму полі - у Львові проти команди Словаччини. Після цього команда проводила свої матчі виключно за межами України - в Іспанії, Бельгії, Швейцарії і Франції.
9 вересня збірна України проведе матч Ліги націй проти збірної Словаччини в Києві, але гра пройде при порожніх трибунах за рішенням Контрольно-дисциплінарного комвтету УЄФА.
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