Збірна України проведе перший домашній матч при глядачах після річної перерви

Підопічні Андрія Шевченко зіграють у Дніпрі проти команди Туреччини.

Національна збірна України з футболу восени може провести товариський матч проти команди Туреччини в Дніпрі.

Ця гра стане першою для команди Андрія Шевченка при своїх уболівальниках, починаючи з листопада минулого року, нагадує FootballHub.

В кінці минулого року українці востаннє зіграли на своєму полі - у Львові проти команди Словаччини. Після цього команда проводила свої матчі виключно за межами України - в Іспанії, Бельгії, Швейцарії і Франції.

9 вересня збірна України проведе матч Ліги націй проти збірної Словаччини в Києві, але гра пройде при порожніх трибунах за рішенням Контрольно-дисциплінарного комвтету УЄФА.