Збірна України проведе перший домашній матч при глядачах після річної перерви

12:21, 17 серпня 2018
Футбол
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Команда Андрія Шевченка знову постане перед власними вболівальниками / ffu.ua

Ця гра стане першою для команди Андрія Шевченка при своїх уболівальниках, починаючи з листопада минулого року, нагадує FootballHub.

В кінці минулого року українці востаннє зіграли на своєму полі - у Львові проти команди Словаччини. Після цього команда проводила свої матчі виключно за межами України - в Іспанії, Бельгії, Швейцарії і Франції.

9 вересня збірна України проведе матч Ліги націй проти збірної Словаччини в Києві, але гра пройде при порожніх трибунах за рішенням Контрольно-дисциплінарного комвтету УЄФА.

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Теги: #днепр#сборная Украины