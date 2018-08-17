Сенсаційний для України матч: як Зоря вийшла в плей-офф Ліги Європи, обігравши Брагу (відео голів)

11:41, 17 серпня 2018
Футбол
371 1
"Зоря" обіграла "Брагу" за сумою двох матчів у Лізі Європи / ua-football.com

Напередодні в Бразі відбувся матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зіграла внічию з португальською "Брагою" й зуміла здобути путівку в раунд плей-офф кваліфікації завдяки "зайвому" голу на чужому полі.

Якщо матч у Запоріжжі завершився з рахунком 1:1, то гра в Бразі - 2:2. При цьому, українська команда двічі поступалася по ходу матчу й двічі відігравалася.

Брага-Зоря - 1:0

Брага - Зоря - 1:1

Брага - Зоря - 2:1

Брага - Зоря - 2:2

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2018/19
Теги: #Ліга Європи#Зоря Луганськ