Сенсаційний для України матч: як Зоря вийшла в плей-офф Ліги Європи, обігравши Брагу (відео голів)

У матчі Ліги Європи було забито чотири голи, а українська команда перемогла за сумою двох матчів за рахунок "зайвого" гола на полі суперника.

Напередодні в Бразі відбувся матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зіграла внічию з португальською "Брагою" й зуміла здобути путівку в раунд плей-офф кваліфікації завдяки "зайвому" голу на чужому полі. Якщо матч у Запоріжжі завершився з рахунком 1:1, то гра в Бразі - 2:2. При цьому, українська команда двічі поступалася по ходу матчу й двічі відігравалася. Брага-Зоря - 1:0 Брага - Зоря - 1:1 Брага - Зоря - 2:1 Брага - Зоря - 2:2

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