Сенсаційний для України матч: як Зоря вийшла в плей-офф Ліги Європи, обігравши Брагу (відео голів)
11:41, 17 серпня 2018Футбол
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У матчі Ліги Європи було забито чотири голи, а українська команда перемогла за сумою двох матчів за рахунок "зайвого" гола на полі суперника.
"Зоря" обіграла "Брагу" за сумою двох матчів у Лізі Європи / ua-football.com
Напередодні в Бразі відбувся матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" зіграла внічию з португальською "Брагою" й зуміла здобути путівку в раунд плей-офф кваліфікації завдяки "зайвому" голу на чужому полі.
Якщо матч у Запоріжжі завершився з рахунком 1:1, то гра в Бразі - 2:2. При цьому, українська команда двічі поступалася по ходу матчу й двічі відігравалася.
Брага-Зоря - 1:0
Брага – Зоря –1:0. Відео голу Новайша
Брага - Зоря - 1:1
Брага – Зоря – 1:1. Відео голу Рафаеля
Брага - Зоря - 2:1
Брага – Зоря – 2:1. Відео голу Рікарду Орта
Брага - Зоря - 2:2
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