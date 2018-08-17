Тренер "Зорі" Вернидуб після проходу "Браги": дуже вдячний всій команді

Тренер луганчан прокоментував результат двоматчевого протистояння з португальським клубом.

Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поспілкувався з журналістами після матчу з португальською «Брагою»:

- Припускав, що гра буде дуже важка. «Брага» - дуже сильна, хороша команда з хорошим складом і виконавцями. Тому прекрасно розуміли, що тут буде нелегко. Але я сказав хлопцям, що нам діватися нікуди, треба забивати, щоб зрівняти шанси. Це хлопці і зробили. Дуже вдячний всій команді за розуміння, за те, що вони терпіли і здобули той результат, який нам дозволяє пройти далі, - наводить слова Вернидуба офіційний сайт луганської команди.

На зауваження про те, що пасивне поведінка «Браги» сприяло перемозі "Зорі", тренер зазначив:

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- Я б не сказав, що було пасивне поведінка «Браги». Вони теж віддали всі сили, щоб виграти цей матч. Однак ми не здавалися до кінця, двічі програючи по рахунку. Зуміли зрівняти шанси, і другий м'яч дозволив нам пройти далі.

А на устверждение про те, що луганчани не були фаворитом у матчі з «Брагою», а тепер їм належить поєдинок з «Лейпцигом», зауважив:

- Нехай нас вважають фаворитами, а ми будемо робити свою роботу так, як уміємо. Принаймні, точно дамо бій «Лейпцигу». Бюджет «Браги» раз в 10 більше, ніж наш, але, тим не менш, ми граємо і доводимо, що ми команда!

Як повідомляв УНІАН, "Зоря" обіграла "Брагу" за сумою двох матчів (1:1 вдома і 2:2 - у гостях) і вийшла в заключний раунд кваліфікації - раунду плей-офф Ліги Європи.