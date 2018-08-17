Гендиректор "Зорі" публічно образив тренера "Шахтаря" після гри Ліги Європи
Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій рафаїлов своєрідно відреагував на перемогу своєї команди у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи над португальською "Брагою" за сумою двох матчів.
«Чекаю не дочекаюся коментарів від великого фахівця х#секі щодо проходу Браги», — написав гендир луганського клубу на своїй сторінці в Facebook.
Раніше тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека пророкував перемогу своїх колишніх підопічних над "Зорею". Також він консультував португальський клуб перед іграми з 4-ю командою України.
Тим не менш, обидві гри завершилися внічию - 1:1 та 2:2, а "Зоря" вийшла в заключний раунд кваліфікації Ліги Європи - плей-офф - завдяки "зайвому" голу в гостьовому матчі.
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи "Зоря" зіграє з німецьким РБ "Лейпциг" - 23 й 30 серпня.