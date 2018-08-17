Новим головним тренером ФК Львів стане українець Бакалов

00:48, 17 серпня 2018
Футбол
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Юрій Бакалов / ua-football.com

До цього Юрій Бакалов працював у київському "Арсеналі", грузинський "Зугдіді", "Сталі" з Кам'янського та інших клубах.

Бакалов змінив на посту головного тренера "Львова" бразильського наставника Жилмара, який був змушений залишити клуб через відсутність тренерської ліцензії категорії PRO.

Як повідомляв УНІАН, португалець Жозе Мораіш змінив Бойчишина на посаді головного тренера "Карпат".

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Теги: #ФК Львів