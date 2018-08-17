Зоря сенсаційно вийшла у плей-офф Ліги Європи

Бойова нічия - 2:2 - вивела "Зорю" в наступний раунд.

В Португалії завершився матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому португальська "Брага" приймала луганську "Зорю". Поєдинок завершився внічию - 2:2, яка повністю влаштувала український клуб.

З урахуванням результату першої гри у Запоріжжі (1:1) далі проходить "Зоря" за правилом більшої кількості голів на виїзді.

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Перший тайм матчу в Португалії пройшов без голів, але у другій половині гри глядачі побачили цілий каскад гольових ситуацій. Футболісти "Браги" двічі виходили вперед, проте "Зоря" тут же відповідала своїми голами.

На 65-й хвилині Жоау Новайш забив дальнім ударом зі штрафного - 1:0. На 70-й бразильський легіонер "Зорі" Рафаел Ратао зрівняв рахунок - 1:1. На 73-й Орта забив другий гол "Браги", однак на 83-й Караваєв став героєм "Зорі" - 2:2!

Команда Юрія Вернидуба вийшла у плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де зустрінеться з німецьким "Лейпцигом".