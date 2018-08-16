Маріуполь програв Бордо у другому матчі і вибув з Ліги Європи

Українська команда поступилася французам за сумою двох матчів - 2:5.

Завершився матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому французький "Бордо" приймав ФК "Маріуполь".

Українська команда після поразки в домашній грі (1:3) і поступилася на виїзді - з рахунком 1:2 - і, таким чином, програвши за сумою двох матчів, припинила виступи в євротурнірі, повідомляє сайт УЄФА.

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Французька команда володіла повною перевагою в матчі і мала відкрити рахунок ще до перерви, але в одному з епізодів м'яч влучив у штангу воріт Євгена Гальчука, який замінив у рамці воріт "Маріуполя" Рустама Худжамова.

Те, що не вдалося в першому таймі, французи виконали у другому. На 54-й хвилині Пундже забив красивим ударом під перекладину, а вже через дві хвилини Санкаре з близької відстані вразив ворота головою.

"Маріуполь" забив гол престижу - на 66-й хвилині Руслан Фомін майстерно виконав штрафний удар, відправивши м'яч у ближній кут над "стінкою".

Рахунок 2:1 зберігся до кінця зустрічі. За сумою двох матчів "Маріуполь" поступився - 2:5 - і не потрапив у наступний раунд.