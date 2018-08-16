Брага - Зоря - онлайн-відеотрансляція, Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд

22:22, 16 серпня 2018
Футбол
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facebook.com/FCZoryaLuhansk

Сьогодні в португальському місті Брага на арені "Мунісіпал де Брага" проходить матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між місцевою "Брагою" і луганською "Зорею".

Тиждень тому команди зустрічалися в Україні - поєдинок у Запоріжжі завершився внічию 1:1. Тоді суперники обмінялися голами у другому таймі - на результативний дар Орти луганчани відповіли голом Караваєва.

Матч "Брага" - "Зоря" розпочнеться о 22.30 за київським часом.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".

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Теги: #Зоря у Лізі Європи