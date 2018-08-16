Два матчі Серії А скасовано через трагедію в Генуї

Італія переживає траур у зв'язку з обваленням мосту Моранді.

Два матчі 1-го туру італійської Серії А "Сампдорія" - "Фіорентина" і "Мілан" - "Дженоа" скасовано у зв'язку з трагедією в Генуї. Про це повідомляє офіційний сайт Серії А.

«Президент Серії А ухвалив рішення про перенесення двох матчів, у зв'язку з проханнями команд "Сампдорія" і "Дженоа" через трагедію в Генуї, а також отримавши згоду з боку "Фіорентини" і "Мілана". Нові дати двох ігор будуть оголошені в найближчі дні», - йдеться в офіційній заяві ліги.

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Також поки неясна доля решти восьми матчів, які також можуть скасувати через жалобу.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в Генуї сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 км, висота - 90 метрів. Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки. Кількість загиблих зросла до 39 людей, проводяться пошуки ще 10-20 людей.