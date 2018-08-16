Матчі чемпіонату Іспанії з футболу проходитимуть у США

Ла Ліга уклала партнерську угоду на 15 років.

Іспанська Ла Ліга оголосила спонсорську угоду з просування чемпіонату Іспанії в Північній Америці.

Згідно з цим договором, деякі матчі чемпіонату, починаючи вже з цього сезону 2018/19, будуть проходити в США або Канаді, повідомляє Isport.

Про те, хто і коли буде грати за межами Іспанії, поки невідомо. Однак зазначається, що пріоритетними є матчі Барселони і Реала - як очні, так і просто з участю кожної команди окремо. Контракт розрахований на 15 років.

Цікаво, що Суперкубок Іспанії в цьому році пройшов в Марокко, де "Барселона" обіграла "Севілью" з рахунком 2:1.