Португалець Жозе Мораїш змінив Бойчишина по посаді головного тренера "Карпат"

Багаторічний асистент знаменитого Жозе Моуріньо очолив львівський клуб.

Новим головним тренером «Карпат» став відомий португальський спеціаліст Жозе Мануель Феррейра де Мораіш – багаторічний асистент Жозе Моуріньо.

Разом із ним, Жозе Мораіш працював в «Порто», «Інтері», «Реалі» та «Челсі», де неодноразово вигравав національні чемпіонати та міжнародні трофеї, зокрема, Лігу чемпіонів, повідомляє Інформаційний центр ФК «Карпати».

Жозе Мораіш народився 27 липня 1965 року. Протягом ігрової кар’єри він виступав за «Уніан Лейріа», «Атлетіку» з Порто та «Пенафієлі».

Тренерську діяльність новий коуч «Карпат» розпочав із молодіжкою «Бенфіки». У якості головного тренера Жозе Мораіш працював з «Аль-Шабабом» (Саудівська Аравія), турецьким «Антальяспором», грецьким АЕК та англійським «Барнслі».

Інформація про тренерський штаб нового керманича «Карпат» буде озвучена згодом.

Раніше сьогодні Олег Бойчишин склав повноваження головного тренера «Карпат» – відповідне рішення ухвалив віце-президент «левів» Олег Смалійчук. При цьому, керівник клубу сподівається на те, що Олег Іванович прийме пропозицію продовжити співпрацю в «Карпатах» на іншій посаді.