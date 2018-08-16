Збірна України зберегла позицію в рейтингу ФІФА після ЧС

Наша команда, як і раніше, знаходиться на 35-му місці.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних команд, згідно з яким збірна України зберегла свої позиції.

Команда Андрія Шевченка, як і раніше, знаходиться на 35-му місці в класифікації, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

На рахунку команди 1468 балів.

Новим лідером рейтингу став новоспечений чемпіон світу команда Франції, яка перемістилася з 7-го місця на 6 позицій вгору. Бронзовий призер ЧС-2018 команда Бельгії займає відтепер 2-е місце в рейтингу, а команда Бразилії, яка вибула на стадії 1/4 фіналу - замикає трійку найсильніших. Віце-чемпіон світу 2018 року команда Хорватії розташувалася на 4-му місці в рейтингу.

Також в Топ-10 команд світу увійшли збірні Уругваю, Англії, Португалії, Швейцарії, Іспанії і Данії.

Екс-лідер рейтингу чемпіон світу-2014 і володар Кубка Конфедерації-2017 збірна Німеччини зробила значний регрес. Після невдачі на ЧС-2018 (виліт за підсумками групового етапу) команда опустилася з 1-го на 15-е місце, втративши 14 позицій.