УЄФА оголосив місто проведення матчу Суперкубка УЄФА-2020

Матч пройде в Порту на стадіоні "Драгау".

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) після закінчення матчу за Суперкубок УЄФА-2018 оголосив, що гра 2020-го року відбудеться в португальському Порту на стадіоні "Драгау".

Про це йдеться в офіційному релізі на сайті УЄФА.

Також були розписані подробиці наступного матчу за Суперкубок УЄФА-2019.

Гра відбудеться 14 серпня 2019 року в Стамбулі (Туреччина) на стадіоні клубу "Бешикташ". Арена "Бешикташа" вважається новою, була відкрита 11 квітня 2016 року.

Раніше Туреччина приймала фінал Ліги чемпіонів (2005) і Кубка УЄФА (2009), коли донецький "Шахтар" у вирішальному матчі обіграв немемцкий "Вердер" з Бремена.