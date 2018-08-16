Тренер "Зорі" Вернидуб: нам нічого не залишається, як забивати в гостях, щоб зрівняти шанси

Наставник луганчан розповів про те, за рахунок чого можна досягти успіху у виїзному матчі єврокубка в Португалії.

Головний тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився думкою про майбутню гру-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти португальської «Браги».

- Говорив ще в Запоріжжі, що шанси рівні. Розумію, що граємо на виїзді і буде набагато складніше, але ми до цього готові, - почав тренер луганчан, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

На зауваження про те, що «Брага» забила гол на виїзді і тепер у португальців більше шансів на прохід далі, тренер зауважив:

- Нам нічого не залишається, як забивати тут, щоб зрівняти шанси.

А на питання про те, чим «Брага» вас найбільше здивувала: індивідуальною грою або колективною, зазначив:

- «Брага» дуже сильна як в індивідуальному плані, так і в командному дусі.

Перш за все, мені подобається «Брага» тим, що у них дуже сильна дисципліна на полі. Плюс, дуже здорово команда переходить з оборони в атаку. Якщо грається схема 4-2-3-1, то при атаці вони перебудовуються в 3-4-3.

З гравців можу відзначити Орту, Дієго Соузу, який забив два м'ячі команді «Насьонал» і звичайно ж Раул Сілва, Секейра. В цілому все дуже сильні індивідуально.

«Брага» грає вдома, при своїх уболівальниках і вони будуть зобов'язані показати дуже хорошу гру, віддячивши тим самим своїх фанатів. Але ми до цього готові.

На питання, які слабкі сторони ви виявили в гру «Браги», Вернидуб відповів:

- Я думаю, у кожної команди є слабкі сторони. Сьогодні я не хочу про це говорити. Дочекаємося завтрашнього дня і все побачимо. Слабкі сторони є у «Браги», так і у «Зорі». Головне – цю слабкість використовувати в нашу користь.

А на питання, чи сподобався вам стадіон «Браги», зауважив:

- Стадіон тут просто шикарний. Я не очікував, що можна в горі зробити такий стадіон. Я здивований і мені дуже сподобалася ця арена.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА "Брага" - "Зоря" відбудеться в четвер, 16 серпня, в Португалії. Перший матч відбувся рівно тиждень тому в Запоріжжі, 9 серпня, завершився внічию - 1:1. Таким чином, "Зорю" влаштує тільки результативна нічию (2:2, 3:3 і т. д.) або перемога.