Збірна України обіграла Бельгію на чемпіонаті Європи з міні-футболу в Києві

"Синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:0.

На чемпіонаті Європи з міні-футболу, який проходить у Києві, збірна України обіграла команду Бельгії в третьому турі турніру.

"Синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці набрали 6 очок і продовжують боротьбу за вихід з групи A. У четвер збірна України зіграє проти Чорногорії. У плей-офф вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Чемпіонат Європи з міні-футболу. Група А. 3-й тур

Україна - Бельгія - 3:0

Голи: Шайдюк, 13. Пантелейчук, 23. Іванкевич, 37

Турнірна таблиця групи А:

1. Чорногорія – 3 матчі, 9 очок

2. Україна – 3, 6

3. Італія – 3, 4

4. Словаччина – 4, 4

5. Бельгія – 3, 0

Нагадаємо, 20 команд на ЧЄ-2018 розділені на чотири групи. По дві кращі кваліфікуються у плей-офф і зіграють у чвертьфіналах.