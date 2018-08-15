Збірна України обіграла Бельгію на чемпіонаті Європи з міні-футболу в Києві
22:26, 15 серпня 2018Футбол
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"Синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:0.
Збірна України з міні-футболу / eurominifootball.com
На чемпіонаті Європи з міні-футболу, який проходить у Києві, збірна України обіграла команду Бельгії в третьому турі турніру.
"Синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці набрали 6 очок і продовжують боротьбу за вихід з групи A. У четвер збірна України зіграє проти Чорногорії. У плей-офф вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.
Чемпіонат Європи з міні-футболу. Група А. 3-й тур
Україна - Бельгія - 3:0
Голи: Шайдюк, 13. Пантелейчук, 23. Іванкевич, 37
Турнірна таблиця групи А:
1. Чорногорія – 3 матчі, 9 очок
2. Україна – 3, 6
3. Італія – 3, 4
4. Словаччина – 4, 4
5. Бельгія – 3, 0
Нагадаємо, 20 команд на ЧЄ-2018 розділені на чотири групи. По дві кращі кваліфікуються у плей-офф і зіграють у чвертьфіналах.
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