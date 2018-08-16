Атлетико забив 4 голи Реалу в матчі за Суперкубок УЄФА і став володарем трофею

Український голкіпер Андрій Лунін потрапив у заявку "Реала" на гру, однак на поле не вийшов.

У Таллінні завершився матч за Суперкубок УЄФА, в якому зустрічалися переможець Ліги чемпіонів минулого сезону - "Реал" - і переможець Ліги Європи "Атлетико". Цікаво, що вперше в битві за трофей зустрічалися команди з одного міста.

"Атлетико" обіграв принципового опонента з рахунком 4:2, забивши два голи в овертаймі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рахунок був відкритий вже на 1-й хвилині, коли форвард "Атлетико" Дієго Коста на швидкості обійшов пару захисників "Вершкових" і пробив по воротах майже з нульового кута - голкіпер Кейлор Навас виявився безсилим. 0:1.

Відповідь "Реала" відбулася на 27-й хвилині - Гарет Бейл ідеально навісив з правого флангу на голову Каріму Бензема, який головою переправив м'яч у ворота Яна Облака.

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На 63-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота "Атлетико" за гру рукою Хуанфрана в своєму штрафному. У відсутність Кріштіану Роналду місію головного пенальтиста "Реала" взяв на себе капітан команди Серхіо Рамос, який впевнено реалізував 11-метровий.

Проте довести справу до перемоги у "Реала" не вийшло. На 79-й хвилині Марсело, намагаючись зберегти м'яч в грі, обрізався і привіз на свої ворота контратаку. Дієго Коста зробив дубль - 2:2.

Команди продовжили забивати голи і в додатковий час. Точніше, робила це в овертаймі лише одна команда - "Атлетико". На 99-й хвилині красивий гол у ворота "Реала" забив Сауль. А на 103-й чергова комбінація гравців "Атлетико" завершилася переводом на Коке, який пробив точно в кут. 2:4.

Таким чином, "Атлетико" втретє у своїй історії став володарем Суперкубка УЄФА.

Відзначимо, що в заявку "Шахтаря" на матч Суперкубка потрапив український голкіпер Андрій Лунін, який залишився в запасі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лунін виграв з "Реалом" свій перший трофей.