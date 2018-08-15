Тренер Маріуполя перед матчем з Бордо у Лізі Європи: у футболі трапляються дива

У першому поєдинку, що відбувся в Україні, французький клуб впевнено переграв "Маріуполь".

Головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич поділився очікуваннями від поєдинку проти "Бордо" у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи.

З приводу майбутньої гри головний тренер "Маріуполя" сказав, що його влаштує будь-який позитивний результат.

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«Що стосується завтрашнього матчу, то хотілося б, щоб гра не давала глядачам нудьгувати. Після першого матчу знаходимося не в найкращій ситуації. Але у футболі трапляються дива, і ми будемо вірити, що завтра може щось подібне статися. Перше, що будемо вимагати від футболістів — це грати розкуто і показати хороший футбол. Будь-який позитивний результат нас влаштує», - цитує Бабича Sport Arena.

«Ще думаємо над складом. Але невелика ротація все ж буде. Вже беремо до уваги матч чемпіонату України проти "Ворскли", який відбудеться в неділю. Тому зміни будуть. Думаю, ця ротація піде на користь, як тим хлопцям, які зіграють завтра, так і тим, хто зіграє у неділю».

Поєдинок "Бордо" — "Маріуполь" відбудеться у четвер, 16 серпня. Перший матч в Одесі завершився перемогою французів з рахунком 3:1.