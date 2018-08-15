Тренер Браги: не згоден з тим, що ми перевершуємо український клуб

"Зоря" проведе у Португалії матч з "Брагою" в кваліфікації Ліги Європи.

Головний тренер португальської «Браги» Абел Феррейра напередодні матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи «Брага» – «Зоря» поділився своїми очікуваннями від майбутньої гри, повідомляє офіційний сайт "Зорі".

"В таких матчах гол на виїзді важливий, але я не знаю, чи нам його достатньо. Команди вже знають одна одну, гравці знають стратегічний план, ми повинні бути вірні собі і не змінювати стилю нашої гри. Але ми повинні бути насторожі, володіти м'ячем та ініціативою.

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Я розумію, що «Зоря» буде показувати таку ж гру, як у себе вдома, наш суперник має певний стиль гри, він може чинити на нас тиск, але ми повинні бути до цього готові.

Я не згоден з тим, що «Брага» перевершує український клуб. Мені подобається, як мої гравці взаємодіють на полі, але вони повинні знати, що робити у важкі хвилини гри, а такі можуть бути. Нам потрібно бути більш сфокусованими на нашій задачі", - зазначив Абел Феррейра.

Нагадаємо, що перший матч "Зоря" - "Брага", що відбувся минулого тижня в Запоріжжі, завершився внічию - 1:1. Поєдинок-відповідь відбудеться у четвер, 16 серпня. Початок - о 22.30 за київським часом.