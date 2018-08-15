У російській Держдумі закликали оштрафувати Хачеріді за щитки з українською символікою

Чергова згадка про Україну розізлила російську аудиторію.

Член комітету по спорту Держдуми РФ з фізичної культури, спорту та у справах молоді Дмитро Свіщев закликав оштрафувати захисника команди ПАОК (Греція) та збірної України Євгена Хачеріді.

Відразу після закінчення матчу "Спартак" - ПАОК (0:0) в Москві, за підсумками якого грецька команда пройшла далі, гравці гостей підійшли до трибуни подякувати вболівальникам ПАОКа, проте зі спартаківських трибун почала лунати лайка. Хачеріді у відповідь на це спустив гетри і показав фанатам щитки в кольорах українського прапора. Ці дії в черговий розлютили російську публіку, що нагадало епізод з Відою і Вукоєвичем під час ЧС-2018.

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«Впевнений, що просто так це не пройде. У «Спартака» дуже вимогливі вболівальники, а сам клуб досить авторитетний і шанований не тільки в Росії, але і в світі. Такі вчинки не повинні залишатися безкарними. Вважаю, московський клуб чітко відреагує на це. А клубу ПАОК треба бути уважніше. Думаю, як клуб, так і гравець повинні бути оштрафовані», - заявив Свіщев.

Як повідомляв УНІАН, грецький ПАОК, за який виступає українець Євген Хачеріді, вибив московський "Спартак" з Ліги чемпіонів за сумою двох матчів з рахунком 3:2.