Колліна пояснив, чому залишив посаду голови Суддівського комітету УЄФА

Також італієць висловив свою думку про систему VAR.

Відомий італійський рефері П'єрлуїджі Колліна, який залишив пост голови суддівського комітету УЄФА, пояснив мотиви свого вчинку.

"Це був мій вибір, тому що настав час змін. Чи попросив хтось мене піти у відставку? Навпаки, УЄФА просив мене переосмислити моє рішення і передумати", - цитує італійця La Gazzetta dello Sport.

Також Колліна висловив свою думку про систему VAR.

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"Немає майбутнього без VAR? Я так не думаю. Але ми живемо в таку епоху, коли скрізь впроваджуються нові технології. У минулому ми спробували знизити кількість помилок, застосувавши системи визначення взяття воріт, і вона принесла чимало користі", - додав Колліна.

58-річний П'єрлуїджі Колліна з 2010 року працював куратором суддівського корпусу ФФУ, але в 2017 році в односторонньому порядку розірвав контракт.

Без роботи після виходу у відставку з УЄФА італієць не залишається: він також є головою Суддівського комітету ФІФА і консультантом Італійської асоціації арбітрів.