Колліна пояснив, чому залишив посаду голови Суддівського комітету УЄФА

16:41, 15 серпня 2018
Футбол
304 0
П'єрлуїджі Колліна / REUTERS

"Це був мій вибір, тому що настав час змін. Чи попросив хтось мене піти у відставку? Навпаки, УЄФА просив мене переосмислити моє рішення і передумати", - цитує італійця La Gazzetta dello Sport.

Також Колліна висловив свою думку про систему VAR.

Читайте такожВикористання відеоповторів змінило 60% рішень арбітрів на ЧС-2018

"Немає майбутнього без VAR? Я так не думаю. Але ми живемо в таку епоху, коли скрізь впроваджуються нові технології. У минулому ми спробували знизити кількість помилок, застосувавши системи визначення взяття воріт, і вона принесла чимало користі", - додав Колліна.

58-річний П'єрлуїджі Колліна з 2010 року працював куратором суддівського корпусу ФФУ, але в 2017 році в односторонньому порядку розірвав контракт.

Без роботи після виходу у відставку з УЄФА італієць не залишається: він також є головою Суддівського комітету ФІФА і консультантом Італійської асоціації арбітрів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УЄФА#П'єрлуїджі Колліна