Бразилець Жилмар продовжить тренувати ФК Львів, незважаючи на відставку

Офіційно новим наставником команди Прем'єр-ліги призначений Володимир Мазяр.

Колишній головний тренер ФК "Львів" Жилмар продовжить керувати тренувальним процесом команди після своєї відставки. Про це стало відомо сайту "Трибуна".

Сьогодні стало відомо про те, що новим головним тренером команди стане Володимир Мазяр, але, як повідомляється, він буде лише відвідувати флеш-інтерв'ю та прес-конференції. Про інші функції Мазяра в клубі поки невідомо. Також залишається не ясним, чи буде Жилмар бути присутнім на лаві для запасних на матчах ФК "Львів".

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Як повідомляв УНІАН, бразилець Жилмар залишив пост наставника "Львова". Нагадаємо, ФФУ направила львів'янам лист з вимогою звільнити бразильського тренера, оскільки він не має необхідного рівня кваліфікації для цієї роботи.

Під керівництвом Жилмара ФК "Львів" набрав 4 очки в перших чотирьох турах і на даний момент посідає 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ.