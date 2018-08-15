Матчі Динамо і Аякса в плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 22 і 28 серпня

Обидва матчі розпочнуться о 22.00 за київським часом.

Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив дати і час початку матчів раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Матчі київського "Динамо" і амстердамського "Аякса" розпочнуться о 22.00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перша гра відбудеться у середу, 22 серпня, в Амстердамі, матч-відповідь - у вівторок, 28 серпня, в Києві.

У разі перемоги за сумою двох матчів "Динамо" вийде в основний турнір Ліги чемпіонів УЄФА, де вже представлений найсильніший клуб країни - донецький "Шахтар".

Жеребкування Ліги чемпіонів-2018/19 відбудеться в четвер, 30 серпня, в Монако (Франція).