Матчі Динамо і Аякса в плей-офф Ліги чемпіонів відбудуться 22 і 28 серпня
14:54, 15 серпня 2018Футбол
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Обидва матчі розпочнуться о 22.00 за київським часом.
Визначилися дати матчів "Динамо" і "Аякса" в плей-офф Ліги чемпіонів / footballgazeta.com
Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) затвердив дати і час початку матчів раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.
Матчі київського "Динамо" і амстердамського "Аякса" розпочнуться о 22.00 за київським часом, повідомляє офіційний сайт турніру.
Перша гра відбудеться у середу, 22 серпня, в Амстердамі, матч-відповідь - у вівторок, 28 серпня, в Києві.
У разі перемоги за сумою двох матчів "Динамо" вийде в основний турнір Ліги чемпіонів УЄФА, де вже представлений найсильніший клуб країни - донецький "Шахтар".
Жеребкування Ліги чемпіонів-2018/19 відбудеться в четвер, 30 серпня, в Монако (Франція).
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