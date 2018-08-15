Adidas представив новий м'яч Ліги чемпіонів сезону 2018/19

13:47, 15 серпня 2018
Футбол
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м'яч Ліги чемпіонів стане відтепер яскраво-синім, а зірки залишаться / twitter.com/adidasfootball

Футбольний "снаряд" виконаний у яскраво-синьому кольорі, але фірмові ліго-чемпионовские зірки в його дизайні як і раніше присутні, повідомляється на сторінці adidas Football в Twitter.

Цікаво, що турнір не змінює виробника своїх м'ячів з 2001 року.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів