Adidas представив новий м'яч Ліги чемпіонів сезону 2018/19
13:47, 15 серпня 2018Футбол
175 0
М'яч буде яскраво-синього кольору, але фірмові зірки залишаться.
м'яч Ліги чемпіонів стане відтепер яскраво-синім, а зірки залишаться / twitter.com/adidasfootball
Компанія Adidas представила новий м'яч, яким будуть гратися матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2018/19.
Футбольний "снаряд" виконаний у яскраво-синьому кольорі, але фірмові ліго-чемпионовские зірки в його дизайні як і раніше присутні, повідомляється на сторінці adidas Football в Twitter.
Цікаво, що турнір не змінює виробника своїх м'ячів з 2001 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter