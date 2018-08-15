Adidas представив новий м'яч Ліги чемпіонів сезону 2018/19

М'яч буде яскраво-синього кольору, але фірмові зірки залишаться.

Компанія Adidas представила новий м'яч, яким будуть гратися матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2018/19.

Футбольний "снаряд" виконаний у яскраво-синьому кольорі, але фірмові ліго-чемпионовские зірки в його дизайні як і раніше присутні, повідомляється на сторінці adidas Football в Twitter.

Цікаво, що турнір не змінює виробника своїх м'ячів з 2001 року.