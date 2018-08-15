Ультрас "Динамо" побили в Києві уболівальників "Славії"

У опонентів були відібрані банер і одяг з клубною символікою.

Ультрас київського «Динамо» у вівторок, 14-го серпня, побили фанатів празької «Славії» в Києві.

Приблизно двадцять київських ультрас з рухів Kids of Capital, North Company і Солянка БС напали на десять вболівальників, повідомляється в співтоваристві Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Ті спробували втекти, але фанати «Динамо» наздогнали їх і вчинили над ними розправу, попутно відібравши банер, клубний шарф і футболку.

Бійку намагалися припинити представники правоохоронних органів - близько п'яти осіб, однак успіху не досягли.

Як повідомляв УНІАН, у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів «Динамо» обіграло «Славію» з рахунком 2:0 і вийшов у раунд плей-офф кваліфікації.