Сьогодні мадридські "Реал" і "Атлетіко" розіграють Суперкубок УЄФА

В естонському Таллінні відбудеться матч-відкриття нового єврокубкового сезону.

Сьогодні в Талліні (Естонія) відбудеться матч-відкриття нового єврокубкового сезону, в якому іспанські "Реал" і "Атлетико" (обидва - з Мадрида) розіграють Суперкубок УЄФА.

У цьому матчі зійдуться переможець Ліги чемпіонів-2018 "Реал" і володар трофею Ліги Європи "Атлетіко", повідомляє офіційний сайт змагань.

Іспанські клуби оскаржують між собою трофей в четвертий раз за останні 5 років. Крім того, сьогодні "Реал" може виграти Суперкубок УЄФА третій раз поспіль. До цього, у травні 2018 року в Києві, "королівський" клуб з Мадрида оформив третю перемогу поспіль у Лізі чемпіонів.

Мадридський "Реал" проведе перший офіційний матч без Кріштіану Роналду, який в літнє міжсезоння перейшов в італійський "Ювентус" з Турину.

Матч у Талліні на Ле Корж Арена розпочнеться о 22.00 за київським часом.