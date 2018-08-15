Хачеріді показав щитки з прапором України після гри з московським "Спартаком"

Клуб, за який виступає українець, вибив московкую команду з Ліги Чемпіонів за сумою двох матчів з рахунком 2:3.

Захисник ПАОК Євген Хачеріді показав щитки в кольорах прапора України після матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського «Спартака» (0:0).

Як пише Eurosport, по закінченні гри футболісти грецької команди підійшли подякувати вболівальникам за підтримку, і Хачеріді приспустив гетри, де були щитки жовто-синього кольору.

Як зазначає видання "Спорт-Експрес", Євген Хачеріді показав свої щитки фанатам "Спартака".

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"Футболісти клубу з Салонік пішли дякувати своїм фанатам за підтримку. У цей час з трибун, на яких розташовувалися спартаківські уболівальники, на адресу гравців грецької команди стали лунати вигуки. Хачеріді спустив гетри та вказав фанатам червоно-білих на щитки в кольорах українського прапора", - пише видання.

Півзахисник ПАОК Лео Жаба розповів, що не перший раз бачить щитки захисника команди Євгена Хачеріді, виконані в кольорах прапора України, передає championat.com.

"Скільки знаю Хачеріді, у нього завжди були щитки з кольорами українського прапора. Це нормально. На моїх щитках теж є бразильська символіка", - сказав Жаба.

Український футболіст вийшов на заміну на 64-й хвилині матчу. «Спартак» поступився ПАОКу за сумою двох матчів з рахунком 2:3.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня колишній гравець київського "Динамо" Євген Хачеріді став футболістом грецького ПАОК із Салонік. Чинний контракт центрбека з киянами закінчується цього літа, тому він перейшов на правах вільного агента. Євген Хачеріді виступав у Динамо з липня 2009 року, провівши за біло-синіх 237 поєдинків (8 голів).