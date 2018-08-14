Нідерландський "Аякс" став суперником київського "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів

Команда з Амстердаму розгромила бельгійський "Стандард" з рахунком 3:0.

В Амстердамі завершився матч 3-го кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги чемпіонів, в якому "Аякс" приймав бельгійський "Стандард" і обіграв суперника.

Гра завершилася з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

З урахуванням результату першого матчу в Бельгії - 2:2, "Аякс" здобув впевнену перемогу у двоматчевому протистоянні і вийшов у раунд плей-офф кваліфікації турніру. Там команду з Амстердама вже чекає київське "Динамо", яке трохи раніше сьогодні обіграло за сумою двох матчів чеську "Славію" з Праги - 1:1 та 2:0.

Матчі вирішального раунду відбору - плей-офф - Ліги чемпіонів відбудуться 21/22 і 28/29 серпня.