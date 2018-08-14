Динамо-Славія - тренер "Динамо" Хацкевич: ми стали на крок ближче до Ліги чемпіонів

Наставник киян залишився задоволений діями гравців своєї команди у матчі проти чехів.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував перемогу (2:0) над «Славією» і вихід в раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

- Важка гра, навіть дві. Здається, що футбол суперника досить простий – лівий фланг, передача в центр і боротьба. Наші хлопці вміють терпіти, дочекалася свого шансу і ми ще на крок наблизилися до Ліги чемпіонів, - почав тренер киян, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо" (Київ).

На питання про те, згадували «Янг Бойз»? (рік тому на цій стадії вилетіли як раз від швейцарців...), тренер зауважив: "Звичайно, це і мій досвід, і всієї команди. Враховуючи минулий рік і цей матч - хлопці більше були заряджені на боротьбу і результат. І найголовніше – вдалий результат для нас".

А говорячи про те - «Стандард» або «Аякс» - хто краще в суперників по плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, зауважив: "«Аякс» може і більш іменитий клуб, але, як показав перший матч, «Стандард» також непростий суперник. Хто сильніший, той і пройде далі. Переваг немає".

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На зауваження про те, що здалося, ніби в якийсь момент матчу з гри випала середина поля "Динамо" тренер сказав: "Початок був за нами, але коли ми грали першим номером? Після першого м'яча стали грати впоперек і назад, захисники перебували під тиском «Славії» і доводилося виходити через короткий пас. В перерві трохи поміняли гру. Потрібно впевненіше грати при контролі м'яча і ризикувати – футбол це передбачає".

А на питання, чи задоволені ви діями своєї команди, акцентував: "До якої гри ми готувалися, така вона і була. Незалежно від того, хто у «Славії» грає, філософія гри команди не змінюється. Може, в першому таймі ми дозволяли спокійно доставляти м'яч з флангу в штрафну, але в другому таймі перебудувалися і перекрили фланги. Потім суперник почав грати через центральних захисників, довгий пас і ми були готові".

Говорячи про персоналії Хацкевич сказав: "Ми намагалися контролювати м'яч. Шепелєв це добре вміє і відштовхувалися від цього в першу чергу. Плюс ми розуміли, що буде багато верхових єдиноборств – для цього вийшли Сидорчук та Гармаш. Віталій отримав невелике ушкодження на тренуванні, і ми не бачили сенсу випускати його з перших хвилин. Все було сплановано, і ми дотримувалися задумом".

А обговорюючи трансферне вікно, зазначив: "Поки вікно відкрите – все може бути. Крім того, є інтерес до наших гравців, і це мене не може не турбувати, як тренера. Супрягу не побачимо 10-12 днів – була травма після чемпіонату Європи й він відновлюється. Буено тренується всього тиждень. Тому, поки, зрозуміло, будемо покладатися на більш досвідчених хлопців".